Kees van der Spek viert porseleinen huwelijk met groots feest

Kees van der Spek heeft zijn twintigjarig huwelijksjubileum groots gevierd. De misdaadverslaggever en tv-maker gaf zaterdag samen met zijn vrouw Annabelle een feest, waarvoor hij ook veel BN’ers uitgenodigde.

“Twintig jaar getrouwd met de beste @annabelle.vd.spek Dat moest even gevierd worden!”, schrijft Van der Spek op Instagram bij een reeks video’s en foto’s van het feest. Te zien is hoe de feestgangers losgaan op liedjes van ABBA en The Human League.

Ook Wie is de Mollers aanwezig

Onder de genodigden waren onder meer alle kandidaten van het afgelopen seizoen van Wie is de Mol?, waarin Van der Spek net voor de finale afviel. Ook Bram Krikke en Alberto Stegeman delen foto’s van het feest.

Beeld: Reni van Maren