Joost Klein: ‘Laatste maanden waren verschrikkelijk zwaar’

“Liefde wint altijd en vertrouw het proces!” Dat stelt zanger Joost Klein maandagavond op Instagram in een reactie op het nieuws dat de zaak tegen hem is stopgezet. Het Openbaar Ministerie zegt geen bewijs te hebben gevonden van het vermeende incident waarbij Klein een dreigende beweging naar een cameravrouw maakte.

“De laatste paar maanden waren verschrikkelijk zwaar. Hoewel ik liefde voelde overal ter wereld, voelde er toch iets niet helemaal goed”, schrijft Klein. “Waarom duurde het zo lang voordat er antwoorden kwamen? Elke dag voelde ik mij onzeker terwijl ik de waarheid kende. Er is nooit een zaak tegen me geweest, omdat er nooit een zaak tegen me is geweest.”

De Friese zanger pleit ervoor dat iedereen voor elkaar moet zorgen. “We moeten elkaar steunen en allemaal samenkomen”, schrijft Klein. “Bedrijven willen alleen maar hun geld beschermen en gebruikten mij als schild. Een dorpje tegen een stad.” Klein lijkt hiermee te verwijzen naar de EBU, de organisatie die het Eurovisie Songfestival organiseert.

De EBU liet maandag weten achter de diskwalificatie te blijven staan, hoewel het onderzoek van justitie is stopgezet. AVROTROS en de NPO gaan “op korte termijn” in gesprek met de EBU over de ontstane situatie. De cameravrouw heeft via haar advocaat laten weten te overwegen het besluit van het Openbaar Ministerie aan te vechten. Ook betwist zij dat er afspraken waren gemaakt dat Klein niet mocht worden gefilmd achter de schermen, wat AVROTROS wel stelt.