Jon Karthaus open over contact met ex-vrouw Carolien Spoor na relatiebreuk

Jon Karthaus is “heel blij” dat hij en zijn ex-partner Carolien Spoor nog “zo goed” met elkaar zijn. Dat vertelde de 39-jarige regisseur voor de camera van RTL Boulevard.

“Dat we in harmonie zijn en dat er geen haat, nijd, strijd, vervelende nasmaak of zo is”, aldus Karthaus. “We hebben een nieuwe modus en dat voelt heel fijn.”

Karthaus en Spoor waren zondagavond allebei aanwezig bij de uitreiking van de Rutger Hauer Award, die hun vriendin Halina Reijn in ontvangst mocht nemen. Reijn kreeg de Rutger Hauer Award uitgereikt voor haar bijdrage aan de ontwikkeling en promotie van jong filmtalent in Nederland.

Spoor onthulde in december in een interview met maandblad JAN dat zij en Karthaus niet meer samen zijn. De actrice en de regisseur trouwden in 2016 en kregen samen twee kinderen.