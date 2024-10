John van den Heuvel onthult: ‘Nieuwe tv-plannen met Gordon’

John van den Heuvel heeft behoorlijk wat kritiek over zich heen gekregen na het produceren van Gordon’s realitysoap. Aan Weekend vertelt de misdaadverslaggever hoe hij dit heeft ervaren.

“De kritiek op mij persoonlijk laat me volledig koud”, begint John. “Ik heb een brede rug en ik schrijf in m’n columns ook weleens harde dingen over mensen. Dan moet je zelf ook een stootje kunnen verdragen”, gaat hij verder.

Ondanks de misdaadverslaggever zelf dus wel tegen een stootje kan, vindt hij het wel sneu voor zijn vriend. “Ik vind het wel sneu voor Gordon, maar ook hij is een volwassen man die weet hoe het tv-wereldje in elkaar steekt.”

Van den Heuvel heeft dan ook zeker geen spijt van het produceren van de realitysoap. “Spijt? Je moet vooral spijt hebben van de dingen die je níét hebt gedaan. Ik sta volledig achter Gordon en ik heb hem door deze serie nog beter leren kennen.”

Ook onthult John dat ze zelfs bezig zijn met nieuwe tv-plannen met Gordon. “Het smaakt naar meer.”

Lees het hele interview met John van den Heuvel in Weekend nummer 40, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.