Jochem Myjer gaat kaarten voor voorstelling per loting verdelen

Kaarten voor de voorstellingen van cabaretier Jochem Myjer komend seizoen worden via loting toegewezen. Dat heeft zijn impresariaat De Keet maandag bekendgemaakt.

Wie een kaartje wil kopen voor zijn zevende programma Net Alsof, kan zich van maandag 10 juni tot en met dinsdagavond 11 juni inschrijven. Daarna worden de 66.500 kaarten voor de 64 voorstellingen door middel van loting verdeeld. Iedere fan kan zich maar één maal per theater aanmelden. Het maximum aantal kaarten is vier, voor Luxor en Carré geldt een maximum van zes kaarten.

Myjer is voor zover bekend de eerste cabaretier die op deze manier zijn kaarten verdeelt. De Keet heeft dit seizoen bij een paar theaters met het nieuwe systeem geëxperimenteerd. De verkoop van het eerste seizoen van Net Alsof leidde tot lange digitale wachtrijen. Meer dan 100.000 mensen probeerden tegelijkertijd een ticket te bemachtigen.

“We weten dat de digitale wachtrijen bij Jochem vaak enorm zijn en we gunnen iedereen een zorgeloze en eerlijke ticketaankoop”, zegt een woordvoerder van het impresariaat. “We willen bijvoorbeeld ook mensen een kans geven die door hun werk, bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorg, niet om exact 12.00 uur klaar kunnen zitten.” Fans die een kaartje mogen kopen, horen dit op maandag 17 juni. Zij ontvangen dan een link van het theater om de bestelling te bevestigen.

Volgend seizoen

In Net Alsof vertelt Myjer hoe zijn leven de afgelopen jaren veranderd is, onder meer door zijn scheiding en een zwaar auto-ongeluk van zijn ouders. De 47-jarige cabaretier speelt zijn voorstelling maar twee keer per week. Door een zware operatie aan zijn ruggenmerg, twaalf jaar geleden, moet zijn lichaam relatief lang herstellen na een zware inspanning, zoals het spelen van een voorstelling.

De show beleeft maandagavond de première in Theater Carré in Amsterdam. Jochem Myjer zal Net Alsof spelen tot 2027. Dit betekent dat mensen die dit seizoen geen kaartje hebben bemachtigd, volgend jaar nog een kans krijgen om de show te zien.