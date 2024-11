Jet de Nijs wil tot laatste snik voor haar Rob zorgen: ammenooitniet dat ik hem uit huis laat gaan

Jet de Nijs heeft haar handen vol aan de zorg voor haar man Rob, die aan Parkinson lijdt. Dat doet ze met alle liefde, vertelt ze deze week in Weekend. “Het is zwaar, maar het is ook heel mooi en ik zou het voor geen goud willen missen. Misschien is dat nog wel het belangrijkste. Want ammenooitniet dat ik hem uit huis laat gaan.”

Hulp van buitenaf krijgt ze niet, behalve van de verpleegkundige die één keer per week vijf uur de zorg overneemt, zodat Jet even weg kan om iets anders te doen. Ze zou het niet anders willen. Het scheelt natuurlijk een slok op een borrel dat Rob zo lief en dankbaar is. “Waar hij het vandaan haalt, weet ik niet, maar hij is zó positief, lief en zorgzaam. Nooit mopperen, maar dan ook nooit. Geen geklaag. Nee, als ik voor iemand respect heb, is het wel voor hem. Het woord respect neem ik niet zo heel snel in de mond, maar ik vind het echt heel knap, waar ik nog weleens zucht, want het ís veel en zwaar. Het is soms ook fysiek zwaar. Maar hij is altijd lief, warm en zorgzaam voor mij.”

Lees ook: Herstelde Rob de Nijs na bijna honderd dagen weer thuis: ‘We zijn weer compleet’

Kantje boord

In 2023 was het kantje boord toen ademhalingsproblemen en longembolieën Rob bijna fataal werden. Na bijna drie maanden ziekenhuis en revalidatie kwam de 81-jarige zanger toch weer thuis bij Jet en hun zoon Julius. Dat een dergelijk drama opnieuw zal plaatsvinden is een feit, weet Jet. “Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat is gewoon wat gaat gebeuren.”

Lees ook: Echtgenote Rob de Nijs vertelt over zijn plotselinge ziekenhuisopname: ‘Hij glipte tussen mijn vingers vandaan’

Trechter

Jet beschrijft de situatie als “een soort trechter”. “Die loopt af naar dat laatste, smalle stukje. En iedere keer draaien we de trechter weer om en krijgen we weer hetzelfde, want hij is er iedere keer weer bovenop gekomen.”

Lees het hele interview met Jet de Nijs, waarin ze onder meer vertelt over de “krenten in de pap”, die er nog altijd zijn, in Weekend nummer 47, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.