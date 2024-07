Jesse Klaver opnieuw vader geworden: ‘Klavertje vier’

Jesse Klaver en zijn vrouw Jolein zijn voor de vierde keer ouders geworden. Het stel heeft een vierde zoon gekregen, deelt de politicus op Instagram. De naam van het kindje heeft hij niet gedeeld.

“We zijn ontzettend blij en het is fantastisch maar ook best vermoeiend”, schrijft de 38-jarige Klaver bij een foto waarop hij en de kersverse baby liggen te slapen. “Het is daarom even wat stiller geweest hier en dat blijft nog even zo, mijn prioriteit is nu thuis zijn met deze kleine en de rest van ons gezin.”

Klaver en zijn vrouw hadden samen al drie zoons. In mei deelde het stel elf jaar getrouwd en “bijna vier klavertjes verder” te zijn.