Jan Roos heeft enkelband gescheurd bij De Amsterdamse Zomer

Jan Roos heeft zijn enkelband gescheurd tijdens De Amsterdamse Zomer. De Roddelpraatmaker is tijdens het muziekevenement van de trap gevallen, vertelt hij in het onlineprogramma.

“Ik liep van de trap af en toen gleed ik dus uit”, vertelt Roos over het incident. “En toen dat voorbij was, kieperde ik naar voren en pleurde ik echt van de trap af. Toen lag ik onderaan de trap en m’n benen hingen zo’n beetje achter mijn oren.”

Roos dacht in eerste instantie dat er niets aan de hand was, waarschijnlijk doordat hij “een slokje” op had. Een paar meter verder hoorde hij opeens een scheurend geluid uit zijn enkel komen. “Ik zakte er zo doorheen. Het lopen werd lastig.”