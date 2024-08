Jan Keizer geeft gezondheidsupdate: ik voel me heel goed

BZN-zanger én kunstenaar Jan Keizer moest een half jaar geleden geopereerd worden aan zijn long nadat er een tumor was gevonden. Tegen Weekend vertelt hij hoe het nu met hem gaat.

“Het was heel klein en zat aan de bovenkant van de long. Ze hebben het weggehaald met een kijkoperatie. Een dezer dagen krijg ik de uitslag van mijn bloed, dan kunnen ze zien hoe het ervoor staat. Maar ik denk dat het goed is, want anders zou ik wel op de bank hangen. Ik heb juist ontzettend veel zin in alles!”, zegt Jan (75) monter.

In eerste instantie vreesde Jan dat hij longkanker had. “Maar het bleek een uitzaaiing van de prostaat en dat is beter te behandelen.” Het is niet uitgesloten dat de kanker nog ergens anders in zijn lichaam zit, maar daar maakt Jan zich niet al te druk over.

Uitkijken met oversteken

“De waarden waren bij het laatste onderzoek overigens wel goed. Er zijn mensen die borstkanker hebben en waarbij het tien jaar later opeens weer de kop opsteekt. Maar een vriend zei laatst tegen mij: ’Jan, jij gaat niet dood aan prostaatkanker. Alleen moet je wel uitkijken met oversteken.’”, grapt de Volendamse legende. “Prostaatkanker is goed te behandelen, wat bij longkanker of andere kankersoorten vaak niet het geval is. Dan is het gewoon gebeurd met de koopman. Ik ben 75 en hoop dat het nog een tijdje zo doorgaat zoals nu. En af en toe zing ik nog omdat ik me heel goed voel.”

