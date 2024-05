Ilse DeLange ‘staat open’ voor reünie met Waylon

Ilse DeLange staat naar eigen zeggen open voor een eventuele reünie met Waylon. De twee vertegenwoordigden Nederland in 2014 op het Eurovisie Songfestival als The Common Linnets, maar gingen daarna met ruzie uit elkaar.

“Ik heb Waylon een tijdje terug weer gezien en dat was goed. We hebben elkaar omarmd en daarmee is het voor mij dan ook klaar”, zegt DeLange tegen RTL Boulevard. Een mogelijke reünie zou de zangeres niet meteen afwijzen. “Ik zeg nooit nooit. Ik vind misschien dat het inderdaad toch wel een keer gevierd moet worden”, zegt ze over het feit dat de groep tien jaar geleden tweede werd op het songfestival. “Ik heb Waylon nog niet gebeld, maar laten we zeggen dat ik ervoor opensta.”

Dat zelfde geldt voor Waylon, zei hij een paar weken terug In de 538 Middagshow op Radio 538. “Iedereen maakt een comeback op dit moment. Dít zou pas een comeback zijn.” De twee hebben geen ruzie, benadrukte hij. “De deur is voor mij nooit dicht geweest.”

Tweede plek

Waylon en DeLange werden in 2014 met hun nummer Calm After The Storm tweede achter de Oostenrijkse Conchita Wurst. Het was destijds de beste prestatie van Nederland op het Eurovisie Songfestival sinds de winst van Teach-In in 1975.

