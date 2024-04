Ilse DeLange legt uit: hierom trok Waylon zich terug uit The Common Linnets

Heel het land stond op de kop toen The Common Linnets, de muziekformatie van Ilse DeLange en Waylon, in 2014 tweede werd tijdens het Eurovisie Songfestival met het lied Calm After The Storm. Een grote doorbraak lag in het verschiet, maar toen wilde Waylon niet meer meedoen en ging Ilse met muzikant JB Meijers in zijn plaats verder. Aan LINDA. legt de 46-jarige zangeres uit waar het misging tussen haar en Waylon.

“Door ons succes tijdens het songfestival – ‘Calm After The Storm’ stond in veertien landen op één – kwamen er heel veel kansen op ons af”, vertelt Ilse. “Waylon wilde dat op een manier aanpakken die volgens mij niet kon, dus heb ik gezegd: ‘Ik ga toch op die trein springen. Doe mee of niet, maar ik spring erop’.”

Kruimels zat

Ilse wilde alle kansen pakken om door te breken in het buitenland, maar Waylon liet “die trein” aan zich voorbij gaan. Soit, dacht Ilse. “Toen hij niet mee wilde, dacht ik: dan zie ik wel wat er overblijft aan kruimels.” Ze ging op tournee, onder meer in Duitsland. Nu is Ilse ook in Duitsland ‘den Superstar‘. “Inmiddels zijn we tien jaar verder en nog steeds succesvol in Duitsland. Er bleken meer dan genoeg kruimels”, concludeert Ilse tevree.

Beeld: Getty Images