Waylon lijkt wel te porren voor reünie The Common Linnets: ‘Deur is voor mij nooit dicht geweest’

Waylon heeft de deur opengezet voor een terugkeer bij The Common Linnets. In de 538 Middagshow op Radio 538 insinueerde de zanger dat hij weer terug de studio in wil met Ilse DeLange. “Iedereen maakt een comeback op dit moment. Dít zou pas een comeback zijn”, zei hij.

Waylon en DeLange gingen in 2014, nadat ze tweede waren geworden op het Eurovisie Songfestival met het nummer Calm After The Storm, uit elkaar en hadden ook een tijdje geen contact meer. “Door ons succes tijdens het songfestival – ‘Calm After The Storm’ stond in veertien landen op één – kwamen er heel veel kansen op ons af”, zei Ilse daarover in LINDA. “Waylon wilde dat op een manier aanpakken die volgens mij niet kon, dus heb ik gezegd: ‘Ik ga toch op die trein springen. Doe mee of niet, maar ik spring erop’.” Ze zette de band voort en ging met de overige bandleden op tour. Ook verscheen er een tweede plaat waar Waylon niet aan meedeed.

Geen ruzie

“De deur is voor mij nooit dicht geweest”, zei Waylon woensdag. De zanger herhaalde dat hij en Ilse geen ruzie hebben. “Een paar jaar geleden hebben we elkaar gezien in een restaurant. Toen zijn we naar elkaar toe gelopen en zei ik: wordt het niet eens tijd dat we elkaar een hele dikke knuffel geven? En toen hebben we elkaar een hele dikke knuffel gegeven en misschien nog wel een traan erbij. Weet je wat het ook is? Het grootste succes in haar carrière en het grootste succes in mijn carrière, die delen we met elkaar.”

Ilse: geen concrete plannen

DeLange zei vorig najaar nog dat fans van The Common Linnets voorlopig geen derde album hoeven te verwachten. “Op dit moment staat daar niks concreets voor gepland. Ik focus mij nu met name op mijn solocarrière.”

Beeld: Getty Images