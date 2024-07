Hond Nicolette Kluijver gevonden: ‘Ze liep langs de snelweg’

Nicolette Kluijver is opgelucht dat zij haar hond Flapoor weer terug heeft, nadat het dier woensdag was weggelopen na een wandeling in de buurt van Ouderkerk aan de Amstel. Op Instagram deelt de presentatrice donderdag dat de hond in Amsterdam is gevonden en dat zij en haar geliefde viervoeter weer herenigd zijn.

“Flapoor was gisteren na een ongelukje met een stroomdraad van het weiland in paniek weggelopen”, schrijft Kluijver. “Ze liep uiteindelijk langs de snelweg. Nu weer veilig in mijn armen.” In het bericht bedankt ze DOA Amsterdam, een dierenasiel in de hoofdstad waar Flapoor woensdag werd opgevangen.

Kluijver bedankt verder ook de mensen die hebben geholpen met zoeken, “lieve berichtjes heeft gestuurd en heeft meegeleefd”. De presentatrice hield haar volgers woensdag via Instagram Stories op de hoogte van de vermissing van de hond.