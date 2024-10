Hierom kon Zoë Tauran niet genieten van Coldplay-shows

Zoë Tauran had grote moeite om te genieten van de optredens die ze vorig jaar gaf in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA in het voorprogramma van Coldplay. Door mentale klachten zat ze niet goed in haar vel, vertelde de zangeres donderdag in de RTL 4-talkshow Humberto.

“Nu denk ik echt ‘shit’, maar ik had het op dat moment niet in de hand”, zei de 27-jarige Tauran, die al langer last had van angstgevoelens. “Dat iedereen ook zegt: ‘wel genieten hè’. En dat je dan denkt: ‘oh nee, ik moet echt genieten, maar hoe gaat dat nu?’.”

Inmiddels gaat het beter met Tauran en heeft ze haar gevoelens verwerkt in haar nieuwe single De Laatste Keer Dat Ik Huil. “Ik ben nu heel dankbaar dat ik erover praat met mensen en daardoor ben ik vol aan het genieten van alles.”