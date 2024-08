Hans Klok ziet toekomst somber in: ‘De jeugd is erg agressief’

Illusionist Hans Klok ziet de toekomst van de samenleving somber in. Dat komt met name door de manier waarop de hedendaagse jongeren in het leven staan, onthult hij deze week in Weekend. “Als ik zie hoe ze over het algemeen met mensen omgaan, dan denk ik: nou, die moeten later voor ons gaan zorgen…”

Corona heeft de houding van jongeren geen goed gedaan, vindt Hans. “Als je naar de jeugd kijkt, vind ik dat ze erg agressief zijn. Ik denk dat dit met corona te maken kan hebben. Met die fatbikes ben je je leven niet zeker, ze gaan kriskras overal doorheen en hebben tegen iedereen een grote mond. Dan heb ik nog het geluk dat ik bekend ben, want dat vinden ze wel interessant. Maar als ik zie hoe ze over het algemeen met mensen omgaan, dan denk ik: nou, die moeten later voor ons gaan zorgen…”

Lees ook: Hans Klok denkt aan stoppen: onthult opmerkelijke toekomstdroom

Moeizame toekomst

Maar het is niet alleen de jeugd waar Hans zich zorgen om maakt. “Het hele gebeuren in de wereld maakt het er niet beter op. In dat opzicht denk ik dat de toekomst heel moeizaam zal zijn. Er moeten echt goede dingen gebeuren, willen we dit samen oplossen.”

Lees het hele interview met Hans Klok, waarin hij onder meer zijn mening geeft over de ruzie tussen Gordon en zijn goede vriend Gerard Joling, in Weekend nummer 32, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.