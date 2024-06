Guus Meeuwis met Groots-shows in Guinness Book of Records én hij krijgt een standbeeld bij Philips Stadion

Guus Meeuwis staat met zijn concertreeks Groots met een zachte G in het Guinness Book of Records. De 52-jarige artiest is vrijdagmiddag verrast door een woordvoerder van Guinness World Records, die hem een officieel certificaat gaf. Meeuwis heeft het record voor “de meeste massaal bezochte concerten, door een artiest in één stadion”. Maar dat was niet de enige verrassing: hij wordt ook geëerd met een standbeeld voor de hoofdingang van het Philips Stadion in Eindhoven.

Het kunstwerk, dat een jonge versie van Guus voorstelt, werd vrijdagmiddag onthuld in het bijzijn van Meeuwis zelf en zijn dierbaren. Hij raakte zichtbaar geëmotioneerd toen het beeld onthuld werd. Het kunstwerk is een jongetje met een voetbal aan zijn voet, gemaakt door kunstenares Sarah van Sonsbeeck. Op de rug van het jongetje staat de naam Guus en het getal 17. “Wauw”, was het eerste dat de zanger zei. “Ik vind het prachtig. En wat ik er mooi aan vind: ik hoef dit niet per se te zijn. Dit kan iedereen zijn.”

Geen woorden

De artiest vertelde dat hij in zijn jeugd altijd in het Philips Stadion wilde voetballen. “Op mijn veertiende wist ik al wel dat dat niet ging gebeuren, maar ik heb wel veel mogen zingen in het stadion. En in dit stadion kun je het beste voetballen, maar ook het beste zingen”, aldus Meeuwis. “Ik heb er geen woorden voor. Dit is de best mogelijke aftrap van de laatste Groots.”

Op vrijdag 14 juni begint Meeuwis aan zijn zeventiende en laatste reeks van Groots met een zachte G, die bestaat uit negen concerten. Eind juni heeft de Brabantse artiest dus 72 keer opgetreden in het Philips Stadion in Eindhoven. Na zijn laatste concert wordt het wereldrecord van Meeuwis geüpdatet, bevestigde de woordvoerder van Guinness World Records.