Guido Spek: ‘Ik heb tv nog niet vaarwel gezegd’

Zes jaar geleden hing Guido Spek zijn werk bij GTST aan de wilgen. Maar ondanks dat hij een terugkeer in de serie momenteel nog niet ziet zitten, sluit hij niet uit dat dit ooit nog wel een keer gaat gebeuren, zo vertelt hij deze week in Weekend. “Als het over dertig jaar nog bestaat…”

Na de zomerstop van 2018 keerde Guido Spek niet meer terug in GTST. Momenteel focust hij zich op zijn muzikale carrière, al sluit hij een terugkeer naar tv niet uit. “Ik heb de tv-wereld nog niet vaarwel gezegd.” Al ziet hij het niet voor zich dat hij op korte termijn het acteren weer zal oppakken. “Op IMDb staat dat ik heb gespeeld in 954 afleveringen. Als ik dat zie, denk ik: jemig! Dan weet ik ook meteen weer waarom ik ermee gestopt ben.”

Over dertig jaar

Dat Katja Schuurman binnenkort haar rentree maakt in de soapserie begrijpt hij, al ziet hij zichzelf dat dus binnenkort nog niet doen. “Voor mij is dat moment nu zéker nog niet aan de orde. Maar ik sluit niet uit dat het ooit gaat gebeuren. Als het over dertig jaar nog bestaat… En ik denk dat de kans groot is dat het over dertig jaar nog bestaat.”

