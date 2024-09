GTST’s Bas Muijs is getrouwd met zijn Sabine

Bas Muijs is getrouwd met zijn vriendin Sabine. Dat meldt de 47-jarige acteur en presentator in gesprek met Omroep West. De ceremonie vond zaterdag plaats op landgoed Ockenburgh in Den Haag.

“Het was zo mooi, zeker omdat ook onze vier ouders erbij konden zijn”, vertelt Muijs aan Omroep West. Ook hun drie kinderen Emma (9), Daan (7) en Annelie (4) waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig: “Zij zullen hier een blijvende herinnering aan hebben.”

Gegijzeld en mishandeld

Het koppel werd in de echt verbonden door Jim van der Deijl, een goede vriend van het stel en presentator van Omroep West. Muijs heeft een paar zware jaren achter de rug. In 2021 werd hij getroffen door een hartaanval. In maart 2023 werd de acteur gegijzeld en mishandeld. Begin 2024 raakte Muijs betrokken bij een groot auto-ongeluk. “Des te mooier was het, dat we alles hebben kunnen afsluiten met iets moois, iets feestelijks. Iets waar we jaren naar uit hebben kunnen kijken”, aldus Muijs tegen Omroep West.