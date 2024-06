Grote mijlpaal voor Joost Klein

Europapa, het nummer waarmee Joost Klein namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival, is inmiddels meer dan 100 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dinsdagochtend staat de teller al op bijna 101 miljoen streams.

De 26-jarige Klein boekte met het lied ongekend succes, niet alleen in Nederland, maar ook in internationale hitlijsten. In landen als Litouwen en Letland veroverde hij de nummer 1-positie.

Ook in Finland, Kroatië, Zweden, Oostenrijk, IJsland en de Verenigde Staten is het lied populair. In Amerika is Kleins hit het vaakst beluisterde Songfestivalnummer sinds 2021, toen de Italiaanse band Måneskin wereldwijd scoorde met hun winnende nummer.