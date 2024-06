Groot nieuws voor DI-RECT

DI-RECT geeft volgend jaar een tweede concert in De Kuip in Rotterdam. Het stadion maakt vrijdag bekend dat de Haagse rockers ook op 13 juni optreden.

De band kondigde donderdag de eerste show op 14 juni aan. Het is het grootste concert van DI-RECT tot nu toe. De kaartverkoop voor beide optredens begint zaterdagochtend.

De concerten van DI-RECT zijn mogelijk de laatste die in De Kuip plaatsvinden, omdat er rondom het stadion van Feyenoord nieuwe woningen worden gebouwd. In het verleden traden grote namen als David Bowie, U2, The Rolling Stones en Bob Dylan er ook op.