Gordon overweegt een hotel op Bonaire te openen

Gordon gaat “waarschijnlijk” een Blushing-hotel openen op Bonaire. Dat zegt de 56-jarige presentator in gesprek met het ANP. Gordon heeft momenteel al twee koffiezaken die ook Blushing heten.

Over twee weken heeft de presentator een bezoek gepland aan het Caribische eiland voor zijn realityshow Dit ben ik, Gordon! “Daar gaan we bepalen of we het wel of niet gaan doen”, aldus Gordon. Het nieuwe tv-programma van de artiest is vanaf 6 september te zien bij SBS6.

Gordon heeft al jaren een koffiezaak in Amsterdam en heropende begin augustus zijn zaak in Blaricum. Beide vestigingen heten Blushing. De eerste vestiging in Blaricum ging twee jaar geleden nog dicht door personeelstekort. De heropende zaak zit aan de overkant van de oude. Gordon zei “zo trots als een aap met 7 lullen te zijn” op zijn hernieuwde zaak.