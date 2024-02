Gordon heeft er vrede mee als hij altijd vrijgezel blijft



Gordon heeft er vrede mee als hij altijd vrijgezel zal blijven. “Ik heb daar enorm vrede mee”, stelde de 55-jarige artiest zondag in het radioprogramma De Perstribune. De “hunkering” naar liefde is veel minder sinds de relatie met zijn ex-verloofde Gavin eindigde.

“Je weet nooit wat er op je pad komt”, voegde Gordon daar meteen aan toe. “Maar de hunkering is echt wel weg, door het afgelopen jaar. Ik heb totaal geen behoefte meer om met iemand mijn leven te delen. Ik heb zes kussens in mijn bed, daar slaap ik heel lekker mee. Er is niet meer plek.”

Wel seks

Gordon beklemtoont dat hij nog wel seks heeft. “Maar op een heel andere manier”, legde hij uit. “De hunkering om zo nodig met iemand samen te moeten zijn, is weg.” Inhoudelijk wil de artiest overigens niets meer zeggen over zijn relatie met Gavin: “Dat is echt verleden tijd.”

Gordon stelde eerder dat 2023 het “zwartste jaar” uit zijn leven was. De zanger en presentator ging door een diep dal na zijn breuk met zijn verloofde Gavin Rozario. De entertainer vertelde onder meer dat hij twee zelfmoordpogingen heeft ondernomen.