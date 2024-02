Gordon staat na dramatische breuk met ex niet open voor nieuwe liefde: ‘Heb mezelf zó gehaat’

Gordon ging onlangs weer terug naar een oude liefde: de muziek. Vrijdag komt het resultaat van zijn oude, nieuwe liefde uit en wordt zijn plaat Album van mijn leven officieel gelanceerd. Minder positief is hij over de liefde in het algemeen, vertelt hij aan Weekend...

Zijn breuk met de Australische Gavin is inmiddels breed uitgemeten. Tijdens een interview met Beau van Erven Dorens onthulde Gordon dat hij door de breuk en de nasleep daarvan tot twee keer toe een zelfmoordpoging deed.

Inmiddels is hij over Gavin heen, maar zijn hart opnieuw openstellen, dát gaat hij voorlopig niet doen. “Nee, dat vertrouwen ben ik op dit moment kwijt. Ik ga niet zomaar weer iemand mijn diepste gevoelens geven, zodat er weer zo ongelooflijk misbruik van wordt gemaakt. Ik heb mezelf vorig jaar zó gehaat, omdat ik ontzettend naïef en blind ben geweest – dat ik het niet door heb gehad. Dat gaat me niet meer gebeuren. Dit was zo heftig, zo onder de gordel. Maar goed, ik ben over hem heen.”

‘Hoef niet meer zo nodig’

Gordon telt zijn zegeningen, besluit hij. “Ik ben 55, het hoeft niet meer zo nodig. Ik zit in het buitenland, ben relaxed en heb het goed voor elkaar.”

Beeld: William Rutten

