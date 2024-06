Goed nieuws voor Viktor Brand: ‘Bijna weer de oude’

Viktor Brand is na een jaar bijna volledig hersteld van de scheur in zijn achillespees. “Na vele sessies in de gym en bij de fysio ben ik nu bijna weer de oude”, schrijft de presentator op Instagram.

De 53-jarige Brand liep de blessure vorig jaar op tijdens een potje tennis. Hij hoopt binnenkort weer de baan op te kunnen. “Ik mis nog een beetje kracht en ik tennis nog niet, maar het gaat de goede kant op.”

De presentator bedankt zijn fysiotherapeuten. “Zonder hun steun, kennis en ervaring was me dit nooit gelukt.”