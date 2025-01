Goed nieuws voor Gooische Vrouwen-fans

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle Gooische Vrouwen fans. De serie komt namelijk met twee nieuwe seizoenen, dat bevestigt een woordvoerder van Videoland na berichtgeving van De Telegraaf.

Vorig jaar ging het zesde seizoen van de populaire serie met Linda de Mol, Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk in première. Dit was vijftien jaar nadat het vijfde seizoen te zien was.

Ook Peter Paul Muller speelt een belangrijke rol in de reeks. Zo heeft de acteur pasgeleden nog het nummer ‘Spijt Is Voor Later’ uitgebracht onder de naam van Martin Morero. Wanneer de opnames van de nieuwe seizoenen starten is nog niet bekend.