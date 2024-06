Geslacht eerste kindje Dionne Stax en Steven Jansen onthult

Dionne Stax en haar partner Steven zijn in verwachting van hun eerste kindje. Steven onthult aan RTL Boulevard dat het een meisje wordt.

“Iedereen vroeg de hele tijd ‘wat gaat het worden? Is het een jongen of een meisje?’”, zegt hij. “Maar we hadden op onze Instagrampost een roze hartje neergezet dus het is een meisje. Makkelijker kan ik het niet maken”.

Volgens de aanstaande vader is de babybuik van Dionne is al flink aan het groeien. “Wel was ze in het begin even misselijk, maar dat ging heel snel veel beter”, vertelt hij.