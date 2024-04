Genee spreekt Derksen aan: hoe moeilijk kan sorry zeggen zijn?

Wilfred Genee heeft maandagavond analist Johan Derksen in de talkshow Vandaag Inside aangesproken op het feit dat hij geen sorry wil zeggen voor zijn opmerkingen over PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. “Hoe moeilijk kan het zijn om sorry te zeggen?”, vroeg Genee de analist.

Aan tafel ging het over de uitspraken van Derksen vorige week. In de SBS-talkshow zei hij dat De Hoop geen pleidooi voor de Friese taal mocht houden, omdat hij niet in Friesland is geboren. Ook zei Derksen dat hij “toch ook geen Surinamer” is. Derksen stelde later dat hij dat zei omdat hij De Hoop niet kende, maar “een jongen met een Afrikaanse achtergrond zag”. Hij had dit naar eigen zeggen “niet racistisch bedoeld”.

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024

Derksen zei maandagavond dat hij de commotie rond zijn uitspraken niet begreep. “Want het leek wel of er geen andere nieuws in Nederland was. En ik kan er gelukkig goed tegen, maar er zijn mensen die met zoveel negatieve publiciteit voor de trein springen”, aldus Derksen, die bijval kreeg van tafelgenoten René van der Gijp, ondernemer Chris Woerts en Telegraaf-sportjournalist Valentijn Driessen.

Onvolwassen reactie

Genee stelde op zijn beurt dat “de wereld verandert” en dat “het racistisch kán zijn” wat Derksen zegt. De 75-jarige Derksen heeft naar eigen zeggen het gevoel dat mensen hem “racisme aan willen praten”. Hij wil dan ook nog steeds geen excuses aanbieden voor zijn opmerkingen. “Daar heb ik geen zin in”, zei hij stellig, waarop Genee hem vroeg “hoe moeilijk” het kan zijn. “Dan geef ik toe dat het een racistische opmerking is”, antwoordde Derksen.

‘Geleuter van een blaag’

In een eerdere uitzending sprak politiek verslaggever Merel Ek zich ook uit over de woorden van Derksen. Ek heeft spijt dat ze in de desbetreffende uitzending niet ingreep. “Wat Merel zei… Schei daar maar over uit”, zei Derksen, toen Genee haar naam noemde. Dat schoot bij Genee in het verkeerde keelgat: “wat nou? Dat mag zij toch vinden? Dat is toch de kracht van het programma, dat we iedereen toelaten?”, beet hij van zich af. Daar kon Derksen zich niet in vinden. “Ik vind dat niet de kracht van het programma, ik vind dat geleuter van de blaag. Onvolwassen reactie.”

