Habtamu de Hoop slaat terug na ‘bizarre uitspraak’ Johan Derksen: hij bepaalt niet wie ik ben

GroenLinks-PvdA-parlementariër Habtamu de Hoop laat zich “niet door Johan Derksen vertellen of ik Fries ben of niet”. Dat stelde de politicus woensdag in Sophie & Jeroen naar aanleiding van uitlatingen die Derksen dinsdag deed in Vandaag Inside. Derksen stelde dat De Hoop geen Fries is, omdat hij in Ethiopië is geboren. De parlementariër werd toen hij een paar maanden oud was geadopteerd door Friese ouders.

De Hoop vond het een “bizarre uitspraak” die hij in eerste instantie aan zich voorbij wilde laten gaan. Maar hier kwam hij woensdagochtend op terug. “Dit gaat voor mij over iets groters en fundamentelers”, zei de GroenLinks-PvdA-coryfee. “Veel mensen vragen zich hier af, zeker sinds de verkiezingen: hoor ik er wel? Mag ik wel Nederlander zijn? Mag ik wel Fries zijn?”

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024

De Friese politicus stelde zich expliciet over de uitlatingen van Derksen te willen uitspreken voor “mensen die minder sterk in hun schoenen staan. Laat je niet door anderen vertellen wie je bent, waar je thuishoort en hoe je je moet voelen. Ik red me wel, maar als het over anderen gaat, word ik hier nijdig van. Als mensen het gevoel hebben hier niet thuis te horen, omdat een ander dat voor ze bepaalt. Jij bepaalt zelf je identiteit.”

Heel Talpa ‘onbereikbaar’

De opmerkingen van Derksen leidden woensdag tot veel verontwaardiging, onder anderen onder politici en op sociale media. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme stelde expliciet dat programma’s als Vandaag Inside racisme en discriminatie normaliseren, omdat het een “verdienmodel is”. Talpa Network, Talpa-baas John de Mol en de vaste analisten van Vandaag Inside waren woensdag de hele dag onbereikbaar om te reageren op de boze commentaren.Beeld: ANP