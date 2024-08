Freek Vonk ‘high als kanarie’ in ziekenhuis na operatie

Freek Vonk doet in een filmpje op Instagram “zo high als een kanarie” verslag van een ziekenhuisbed na een operatie en vindt het leven “mooier dan het ooit is geweest”. De operatie was niet ernstig, schrijft hij, maar het “moest alleen wel gebeuren”.

De bioloog geniet in het filmpje zichtbaar en hoorbaar van een raketijsje dat hij van het personeel krijgt. “Voor wie wil weten hoe anaesthetische (postoperatieve) EUFORIE eruit ziet, CHECK DIT Hahahahahahahaha!!! Ik kijk gewoon scheel, maar oh-boy wát geniet ik van m’n ijsje. Ik heb in mijn leven nog NOOIT zo’n lekker ijsje gegeten!”

“Ik ben echt heel erg high, wauw”, zegt Vonk in het filmpje. “En ik ben nu aan het herstellen hier op de OK. Ik zat zó in een diepe droom toen ze me eruit haalden, ik wist even niet meer wie ik was. Ik heb iedereen verteld hier dat ik van ze hield, zo werd ik wakker. En ik, helemaal high. Geweldig.”

“Wisten jullie trouwens dat ze leeuwen, olifanten en andere wilde dieren met hetzelfde spul verdoven dat ze o.a. bij zo’n narcose gebruiken?” zegt de presentator ook nog onder het bericht. Waarom de narcose bij hem nodig was, zegt hij echter niet. “En verder geen zorgen dit was geen ernstige operatie, moest alleen wel gebeuren.”