Freek Vonk giert om reacties op filmpje met zelf ontdekte anaconda

Freek Vonk gaat naar eigen zeggen “HELEMAAL stukkk” om de reacties die zijn bericht op social media over een nieuw ontdekte anaconda-soort eerder deze week trok.

De bioloog en tv-presentator deelde maandag op Instagram dat hij onderdeel was van een internationaal team van biologen dat in de Amazone een nieuwe slangensoort had ontdekt. Vonk voegde hierbij een filmpje toe waarin te zien was hoe hij onder water naast de slang zwom.

Knettergek

In zijn post van donderdag deelt Vonk een aantal reacties van mensen op zijn filmpje. Een aantal socialmediagebruikers prijst zijn lef om met de slang te gaan zwemmen, anderen vinden juist dat de bioloog knettergek is om zo dicht in de buurt van het 8 meter lange dier te dobberen. Ook gaan veel reacties over zijn naam en de kleding die Vonk in het filmpje draagt. “Why is bro dressed in a school uniform?” is bijvoorbeeld een van de reacties.

Vonk kan er allemaal wel om lachen. “Ik ga HELEMAAL stukkk”, schrijft hij gevolgd door een aantal uitgeschreven reacties. “HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHA.”