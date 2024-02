Freek Vonk ontdekt nieuwe anacondasoort in Amazoneregenwoud

Freek Vonk heeft in het Amazoneregenwoud een nieuwe anacondasoort ontdekt. De Nederlandse bioloog maakte deel uit van een internationaal team van vijftien biologen uit acht landen dat de vondst van de noordelijke groene anaconda deed. Vonk deelt maandag op Instagram beelden van de slang die tot 8 meter lang en 200 kilo zwaar kan worden.

“Iedereen weet hoe gek ik op slangen ben. Dankzij deze bijzondere dieren ben ik bioloog geworden. Dat ik nu betrokken ben bij het ontdekken van een nieuwe soort anaconda is echt een droom die uitkomt”, zegt Vonk. De 40-jarige bioloog had eerder al eens een nieuwe slangensoort ontdekt, “maar dat was een klein gifslangetje uit Australië. Nu gaat het om een mythische en legendarische nieuwe slangensoort, eentje waar ik wel vier keer in pas!” Vonk noemt de ontdekking een van de absolute hoogtepunten uit zijn carrière.

Tot op heden werd gedacht dat er slechts één soort groene anaconda bestond, maar met de ontdekking van de nieuwe slang staat vast dat er dus twee soorten van deze slang bestaan. Het nieuwe exemplaar heeft de naam Eunectes akayima gekregen. In verschillende inheemse talen van het noorden van Zuid-Amerika betekent ‘akayima’ grote slang.

De nieuwe anacondasoort verschilt 5,5 procent van de zuidelijke groene anaconda. Ter vergelijking: mensen verschillen ongeveer 2 procent van chimpansees. “Het komt wel vaker voor in de natuur dat twee soorten er voor mensen op het oog hetzelfde uitzien, maar toch tot verschillende soorten behoren”, zegt Vonk. “Maar dat dit bij de grootste slang ter wereld ook het geval was, had ik nooit verwacht!”