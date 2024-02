Freek Vonk liet zich expres wurgen door zelf ontdekte groene anaconda

Freek Vonk heeft zich in het verleden expres laten wurgen door de slangensoort die hij zelf mede ontdekt heeft, al wist hij toen nog niet dat het om die slang ging. Dat deelt de bioloog en tv-presentator met een bericht en filmpje op zijn Instagramkanaal.

“Nadat ik gisteren in een aantal interviews heb laten vallen dat ik me ooit expres heb laten wurgen door een grote groene anaconda (omdat ik wilde weten hoe dat voelt!), kreeg ik extreem veel vragen van jullie of dat ook gefilmd was… Hierbij het antwoord”, schrijft hij bij het filmpje.

Tien jaar geleden

“Dit was tien jaar geleden”, zegt hij ook. “En aangezien dit in Suriname was, en dus met een Surinaamse anaconda, is dit dus inderdaad de noordelijke groene anaconda (Eunectes akayima), de nieuwe soort die we gisteren beschreven hebben in het wetenschappelijk tijdschrift Diversity – al wist ik dat toen uiteraard nog niet! Best grappig, als ik er zo op terugkijk. En wat een machtig dier!”

Naar gevoel

“Eigenlijk wil ik even de kracht voelen van een anaconda, voelen hoe het is om door een anaconda gewurgd te worden”, zegt Vonk in het filmpje, waarna de slang om zijn nek geplaatst wordt en zich strak vastdraait. “Dat is een naar gevoel”, zegt hij even later, “het lijkt wel of je nek wordt platgedrukt door een bus.” De bioloog geeft in het filmpje ook de waarschuwing dat je dit nooit alleen moet proberen, omdat er altijd iemand bij moet zijn om de slang weer los te krijgen.