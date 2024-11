Frans ‘In de Vlaamsche pot’ van Deursen wilde door Medisch Centrum West weer acteren

Acteur Frans van Deursen (62) was even klaar met het witte doek, maar door zijn rol in de nieuwe serie Medisch Centrum West heeft hij de liefde voor acteren weer teruggevonden. In de serie, vanaf 10 november te zien bij SBS6, speelt Van Deursen de ervaren verpleegkundige Kees. “Ik heb inmiddels de eerste aflevering gezien. Daar werd ik wel heel blij van”, vertelt de acteur aan het ANP. “Een nieuw seizoen? Als de kijker dat leuk vindt, zou ik dat zeker toejuichen.”

Medisch Centrum West is gebaseerd op de hitserie die in 1988 voor het eerst werd uitgezonden. De naam is dan wel hetzelfde, maar verder lijkt de nieuwe reeks totaal niet op de originele soap. “Het is sowieso geen soap meer, maar het is veel realistischer en sneller”, legt Van Deursen uit. “Het is nu niet meer zo dat alle doktoren verliefd op elkaar worden of verongelukken.” Lachend vult hij aan: “De doden die in de serie vallen, zijn patiënten. En ook dat liever niet”.

Medisch Centrum West gaat over de artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. De hoofdrollen worden naast Van Deursen gespeeld door Susannah El Mecky, Beau Schneider, Saskia Temmink, Lieke van den Broek, Kürt Rogiers en Quiah Shilue.

Hechten

Van Deursen moest zich intensief voorbereiden op zijn rol. Het moest er immers uitzien alsof hij het al jaren deed: zijn personage Kees is al dertig jaar verpleegkundige. “Echte doktoren en verpleegkundigen kwamen ons begeleiden. Ik weet inmiddels hoe ik moet hechten, al zou ik het afraden om het echt door mij te laten doen. Maar ik kan wel goed doen alsof”, zegt Van Deursen lachend.

De nieuwe Medisch Centrum West heeft voor Van Deursen weer nieuwe deuren geopend. Na rollen in series en films als In de Vlaamsche pot, Voetbalvrouwen en Gooische Vrouwen vond hij het wel even goed zo. Hij besloot zich meer te focussen op schrijven en zingen, maar dat is nu weer volledig anders. Zo is hij ook bezig aan een nieuwe serie van Omroep MAX, Rust en Vreugd, de verfilming van het gelijknamige boek van Hendrik Groen. “Ik heb de lol weer gevonden. Inmiddels ben ik 62 en zit ik in een nieuw laatje: dat van de oude, witte man”, zegt hij. “En eerlijk: ik vind het eigenlijk wel een mooi laatje om me in te begeven.”