Flinke domper voor Rachel Hazes

Het huurcontract dat Rachel Hazes jaren geleden heeft gesloten met voormalig zakenpartner Marieke van Beek mag niet worden ontbonden. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Hazes had verzocht het huurcontract van een woning in Vinkeveen te laten ontbinden, maar daar gaat het hof dus niet in mee.

Van Beek huurt sinds 2017 een appartement van Hazes. Hazes heeft de huurovereenkomst tweemaal schriftelijk opgezegd, maar het hof vond die opzeggingen in maart 2023 al niet rechtsgeldig. Er zou volgens Hazes tevens sprake zijn van een huurachterstand van ruim 15 maanden. Dat gaat om de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 maart 2018. Van Beek beweerde eerder dat zij de eerste drie maanden “in natura” had betaald, omdat zij Hazes “intensief verzorgde” nadat zij een zelfmoordpoging had gedaan. De overige maanden zouden zijn verrekend met een bedrag van 9000 euro dat Van Beek in juli 2016 aan Hazes had geleend.

Sinds april 2018 betaalt Van Beek de huur tijdig. Het hof vindt de huurachterstand daarom “onvoldoende” om de huurovereenkomst te beëindigen. Wel moet Van Beek een bedrag van ongeveer 12.000 euro betalen, omdat zij onvoldoende heeft kunnen bewijzen dat de huur in die 15 maanden op een andere manier is voldaan. De advocaat van Van Beek laat aan het ANP weten dat zijn cliënt “heel blij” is dat ze in het huis kan blijven wonen.

Het hof deed dinsdag ook uitspraak in een andere zaak tussen Hazes en Van Beek over een geheimhoudingsbeding. Hazes meende dat Van Beek gedurende de behandeling van het huurgeschil niet had mogen zeggen dat Hazes een zelfmoordpoging had gedaan, vanwege een geheimhoudingsbeding. Het hof heeft die vordering van Hazes afgewezen. Van Beek mocht het onderwerp wel benoemen, omdat zij moest aantonen dat Hazes extra zorg nodig had.