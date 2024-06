Familie Meiland vertrekt met camper

De familie Meiland is zondag in de camper op weg gegaan voor opnames van een nieuw seizoen Chateau Meiland. Martien, Erica, Maxime en Montana werden uitgezwaaid door Maximes echtgenoot Leroy Molkenboer en haar twee dochters. Dat is te zien in een korte video op Instagram. “Daar gaan ze.. Tot over 3 weken liefste mama”, schreef Molkenboer erbij.

Maxime plaatste zelf ook een filmpje vanuit de camper. Daarop is te zien dat de familie onderweg is.

Wat de eerste bestemming is van de Meilandjes is niet bekend. De familie meldde eerder dat ze in ieder geval naar het buitenland gaan en ook het chateau aandoen waar hun realityserie ooit begon. Het nieuwe seizoen is dit najaar te zien op SBS6.