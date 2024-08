Familie Gillis geeft vrijdag persmoment over ziekenhuisopname Mark

De familie Gillis organiseert vrijdag een persmoment over de ziekenhuisopname van zoon Mark. De 28-jarige Gillis werd in juni in kritieke toestand opgenomen en bleek een ernstige longontsteking te hebben. Hij lag enige tijd op de intensive care.

Mark, zijn vader Peter en de rest van de familie geven vrijdag een verklaring bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. De filmploeg van hun realityserie Massa is Kassa is ook aanwezig om het moment te filmen.

De familie van Mark liet half juli weten dat hij opnieuw moest leren lopen, praten en eten. Ook is hij “enorm verward en met tijden angstig”, aldus zijn vader.