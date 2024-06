Eric Beekes op 75-jarige leeftijd overleden

Acteur en zanger Eric Beekes is overleden. Hij stierf maandag op 75-jarige leeftijd in een hospice in Amsterdam, heeft zijn goede vriend Ben Holthuis bekendgemaakt.

Bij Beekes werd eind vorig jaar mondholtekanker geconstateerd. Hij wilde geen levensverlengende behandelingen en koos voor euthanasie.

Beekes debuteerde in de jaren 70 op het toneel in het stuk Madame Jatzkova. Al snel speelde hij ook in de VARA-dramaserie Dubbelleven. Daarna volgden rolletjes in series als Goede Tijden, Slechte Tijden, Sjans, De Vlaamsche Pot en Oppassen!!! Ook acteerde hij in de films Bloedverwanten, Flodder in Amerika!, De kassière en Spetters.

Drie albums

Recenter speelde Beekes nog in de musicals Fame en De Zangeres Zonder Naam. Als zanger nam hij drie Nederlandstalige albums op.

Beekes wordt later deze week in crematorium Zorgvlied in Amsterdam gecremeerd.