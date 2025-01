Drugsdocumentaire met Tygo Gernandt gaat ondanks incident door

De EO gaat de documentaireserie Tygo & de Flakka met acteur Tygo Gernandt afmaken. Een deel van de opnames is al gemaakt, de rest vindt binnenkort plaats, bevestigt de EO een bericht van De Telegraaf. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie wordt uitgezonden. In een eerder stadium werd gezegd dat de serie in april op televisie te zien zou zijn.

Dagblad Privé meldde begin januari dat een ex anderhalf jaar geleden aangifte tegen Gernandt deed wegens mishandeling. De acteur deed tegen haar aangifte van huisvredebreuk.

Na deze berichten stelde de EO in gesprek met Gernandt te willen gaan. De politie liet na de publicaties weten beide aangiftes te hebben onderzocht, maar beide onderzoeken leidden niet tot verdere acties en de zaken werden gesloten.

“Op basis van de berichtgeving afgelopen weken zijn we in gesprek gegaan met Tygo en de betrokken partijen rondom de serie Tygo & de Flakka”, zegt de EO. “We nemen de signalen uit de berichtgeving serieus en hebben na een zorgvuldige afweging voor nu het besluit genomen om de geplande opnames door te laten gaan. Over het uitzendmoment van deze serie wordt later een besluit genomen.”