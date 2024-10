Dit vindt Mart Hoogkamer ‘onwijs spannend’

Mart Hoogkamer is bezig met opnames voor het tv-programma 3 Minutes of Fame en vindt dat “onwijs spannend, maar wel leuk”, zegt de 26-jarige zanger in een filmpje op sociale media.

“Vandaag hebben we de tweede draaidag. Morgen gaan we dan echt beginnen in de studio, met mensen erbij en alles”, aldus Hoogkamer. Dat laatste vindt hij het meest spannend. “Maar wel onwijs leuk, omdat dit voor mij natuurlijk de eerste keer tv-dingen zijn, als coach.”

3 Minutes of Fame is geen talentenjacht. Het programma is bedoeld om mensen die goed kunnen zingen maar nog nooit in de spotlights hebben gestaan, drie minuten roem te gunnen. De kandidaten geven zichzelf niet op, maar worden aangemeld door mensen uit hun eigen kring.

Naast Hoogkamer zijn ook Jaap Reesema, Sanne Hans en Roxeanne Hazes betrokken als coach bij het programma. Wendy van Dijk presenteert de tv-show, die vanaf 23 november te zien is bij SBS6.