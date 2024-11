Dit vindt Anouk over mogelijke terugkeer The Voice of Holland

Anouk denkt dat The Voice of Holland prima terug kan komen op televisie. Dat zei de zangeres, die in meerdere seizoenen jurylid van de talentenjacht was, donderdag bij RTL Boulevard.

“Ik begrijp het wel, het is natuurlijk een goed bekeken programma”, aldus Anouk over de mogelijke terugkeer van The Voice op tv. De zangeres vond “natuurlijk” dat het programma, ondanks de vele ophef, opnieuw kan worden uitgezonden. “Kom op zeg! Dat een paar gasten hun lul niet in hun broek kunnen houden, betekent niet dat het hele programma niet meer door kan gaan. Dat is toch crazy?!”

De Haagse zangeres vindt wel dat er bij een eventuele terugkeer “een frisse groep” moet worden neergezet die het programma dan gaat maken. Of ze zelf dan ook terugkeert als jurylid, laat Anouk in het midden. “Het ligt er echt aan wat het budget is en wie er dan in de stoelen komen te zitten. Ik vind het heel belangrijk dat je een bepaalde chemie met mensen hebt. Ik hoef het niet alleen te bepalen, maar ik wil wel voor mezelf bepalen met wie ik echt niet wil zitten.”