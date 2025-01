Dave Roelvink deelt heftige beelden van operatie

Dave Roelvink is geopereerd aan zijn rechterhand. De zoon van Dries Roelvink deelde woensdag een video waarin te zien is hoe hij op een operatietafel ligt. Roelvink had in aanloop naar een bokswedstrijd een pees in zijn hand gescheurd. Hij waarschuwt zijn volgers: “niet swipen als je niet tegen bloed kan”.

“Nou jongens, we liggen onder het mes”, zegt Roelvink in de video. “De pees wordt even rechtgetrokken”, voegt hij daar even later aan toe. Ook is te horen dat de dokter zegt dat het vijf of zes weken duurt voordat de Roelvink-telg weer zou kunnen boksen. In de laatste video is ook de binnenkant van zijn hand te zien.

Roelvink kwam eind vorige maand in actie tijdens Boxing Influencers. Toen stond hij in de ring tegen kickbokser en mma-vechter Melvin Manhoef. Roelvink verloor het gevecht na twee ronden.