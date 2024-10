Daan Nieber wilde zelf graag bij RTL Boulevard blijven

Daan Nieber vindt het jammer dat hij moet stoppen als presentator van RTL Boulevard. Hij had zelf graag langer gebleven, vertelt hij in de podcast VINK van Mischa Blok.

“RTL heeft aangegeven dat ze heel blij met me zijn, maar dat ze het idee hebben dat het programma nog beter kan worden op het moment dat zij gaan werken met iemand die in hun woorden ‘een natuurlijkere match met het programma heeft'”, aldus Nieber. Volgens hem heeft de zender niet het idee dat hij “enorme affiniteit met de onderwerpen” heeft. “Ik vind het heel jammer, maar goed, dan houdt het op.”

Eind dit jaar exit

De 43-jarige Nieber blijft nog tot het einde van het jaar te zien in Boulevard. “Iemand maakt het met mij uit, maar ik mag nog wel een half jaar bij diegene in huis blijven wonen”, schetst hij. “Met kerst moet ik weg zijn. In die koude, donkere dagen houdt het echt op.”