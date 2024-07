Connie Witteman na 20 jaar weer op podium als Vanessa

Vanessa heeft vrijdagavond voor het eerst in bijna twintig jaar weer op het podium gestaan. De zangeres, die eigenlijk Connie Witteman heet, maakte haar comeback tijdens de opening van het festival Milkshake in de Amsterdamse Gashouder.

De zangeres zong drie liedjes, waarvan twee keer haar grote hit Upside Down. Vanessa bestormde in de jaren tachtig de hitlijsten met nummers als Upside Down, Cheerio en Dynamite. In 2010 bracht Witteman voor het laatst een album uit.

De 73-jarige zangeres zei eerder dat ze graag nog een keer wilde optreden. “Al jaren krijg ik onwijs veel berichten op mijn dm van mijn volgers en fans of ik nog een keer het podium zal betreden”, vertelde ze in een persbericht. “Toen ik voor de zoveelste keer weer benaderd werd, dit keer door de organisatie van Milkshake, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.”