Centrum Seksueel Geweld weigert donatie man uit Meiland-biografie

Het Landelijk Centrum Seksueel Geweld (CSG) wil de mogelijke donatie van de crowdfunding voor de man die door Maxime Meiland wordt beschuldigd van verkrachting, niet aannemen. Dat bevestigt directeur-bestuurder Iva Bicanic na berichtgeving daarover van RTL Boulevard.

Voor de man uit de biografie werd onlangs een crowdfunding opgezet. Hij zou daarmee de proceskosten kunnen vergoeden van het verloren kort geding dat hij onlangs tegen de realityster aanspande. Hij eiste daarin dat de biografie uit de handel zou worden genomen, omdat hij, ondanks dat zijn naam niet werd genoemd, herleidbaar was. De rechter wees de eis af en de man werd verzocht de proceskosten van Meiland te betalen. Op de website van de inzameling staat dat geld dat na betaling daarvan overblijft, wordt overgemaakt aan het Centrum Seksueel Geweld.

‘Niet zuiver’

Bicanic van het CSG geeft aan dat in deze zaak “twee doelen door elkaar” lopen, namelijk “geld ophalen voor juridische kosten voor de verdediging tegen een beschuldiging van seksueel geweld enerzijds en geld ophalen voor het centrum seksueel geweld anderzijds”. “Dat is niet zuiver en roept bij ons vragen op over integriteit. Daarom nemen wij de donatie niet aan”, aldus de directeur-bestuurder.

Vooringenomenheid

“Ik vind dat het wel op een integere manier gaat”, zegt Peter Schouten, de advocaat van de man die het geld wil doneren. “Er staat toch duidelijk dat mijn cliënt wat overblijft doordat we alles winnen, of als kosten niet worden gemaakt, niet wil houden. Dus hij plaatst er een integere opmerking bij en meteen komen er vragen over integriteit, dat vind ik vooringenomenheid.”

Als het Landelijk Centrum Seksueel Geweld de donatie niet wil hebben “dan gaan we wel een bestemming vinden”, stelt Schouten. “Het centrum moet zich realiseren dat het uiten van valse beschuldigingen net zo goed seksueel geweld is, het is enorm zwaar voor iemand die erdoor getroffen wordt.”

Beeld: Reni van Maren