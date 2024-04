Maxime Meiland legt beslag op rekening van vermeende verkrachter

De man die door Maxime Meiland wordt beschuldigd van verkrachting begint een bodemprocedure tegen de realityster. Hij wil niet tegen de eerdere uitspraak van het kort geding in hoger beroep gaan, maar wil in plaats daarvan naar de bodemrechter, laat zijn advocaat Peter Schouten weten.

De man had een kort geding aangespannen nadat Meiland hem, zonder zijn naam te noemen, in haar biografie had beschuldigd van verkrachting. Hij stelde dat hij daar last van had omdat de aantijgingen naar hem herleidbaar zijn en eiste daarom dat het boek uit de handel werd gehaald. Hij kreeg ongelijk van de rechter.

“De rechter vond de eisen van de man niet geschikt voor een kort geding. Hij moest maar naar de bodemrechter, waar het bewijs kan worden gewogen”, zegt Schouten. “Hij blijft volhouden dat Maxime Meiland de verkrachting heeft verzonnen en heeft getuigen die dat kunnen bevestigen. Ook kan hij met getuigen bewijzen hoeveel last hij van de beschuldigingen heeft gehad.”

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die Meiland bijstaat, laat in een korte reactie weten dat in zijn ogen “het vonnis van de rechtbank waarin cliënte op alle punten in het gelijk is gesteld kraakhelder was.” Bij zijn cliënte is nog niets bekend over de aangekondigde bodemprocedure.

Meiland heeft ondertussen wel beslag laten leggen op de bankrekening van de man die zij beschuldigt van verkrachting. Zij heeft dit gedaan omdat de man de proceskosten, ruim 4100 euro, nog niet heeft betaald. Volgens zijn advocaat Peter Schouten heeft de man voorgesteld het bedrag in termijnen te betalen, maar heeft Meiland dit aanbod afgewezen. De man is een crowdfunding gestart om het bedrag in één keer te kunnen betalen.