Emma Heesters Gettyimages 1839096517

BN’ers maken zich op voor een spetterend 2026

Tekst: Dunya Diercks

31/12/2025

Ook bekend Nederland maakt zich op voor het nieuwe jaar. Op social media delen ze hun beste wensen, goede voornemens of kijken ze terug op een veelal veelbewogen 2025. Emma Heesters is één van die BN’ers met een veelbewogen jaar: ze overwon kanker en is weer helemaal gezond, maar op liefdesgebied was het een naar jaar, want haar relatie liep op de klippen. ‘Ik kijk al zo lang uit naar 2026, een blank canvas, een jaar dat ik voor mijn gevoel weer fris en gezond kan starten’, schrijft ze. Ze drukt haar volgers op het hart: ‘Wacht nooit op morgen om te vertellen hoeveel je van iemand houdt, hoe erg je iemand mist en om je dromen waar te maken’. 

Dierenvriendin Marijke Helwegen deelt ook haar beste wensen en wenst iedereen alvast een geweldig oudejaarsavond, mét een kanttekening: ‘Ik wens iedereen een goed uiteinde vanavond met respect voor anderen en rekening houdend met de vele angstige huisdieren om ons heen.’

Patty Brard kijkt terug op een geweldig 2025, maar gaat het volgend jaar helemaal anders doen. Hoewel… ‘Op naar een heerlijk 2026, ik ga ’t iets rustiger aan doen maar dat zeg ik al jaren inderdaad…’

Beeld: Getty Images

Uit andere media

Party René Van Der Gijp Talpa

René van der Gijp uit zorgen omtrent Johan Derksen

De mannen van Vandaag Inside zijn voorlopig niet op SBS te zien, maar René van der Gijp zit zeker niet stil. Wekelijks schuift hij nog altijd aan voor de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Deze week was het Algemeen Dagblad daarbij aanwezig voor een interview. Daarin vertelt Van der Gijp dat hij het soms best…
Weekend henk schiffmacher Gettyimages 1478070644

Henk Schiffmacher te zwaar, maar wil niet afvallen

Nu Henk Schiffmacher ouder wordt merkt hij dat zijn mobiliteit begint te lijden onder zijn gewicht. Maar van afvallen wil de tattoo-artiest niets weten, bekent hij deze week in Weekend. “Ik hou van lekker eten. Daar heb ik geen grenzen in en dat wil ik ook niet.” Henk Schiffmacher wordt een dagje ouder en dat…
Vriendin Ontwerp Zonder Titel

Win Igloo GTX skihandschoenen van Auclair t.w.v. € 119,95

Heb jij een wintersportvakantie in het vooruitzicht? De Igloo GTX skihandschoenen uit de Powgirl-collectie van Auclair heeft alles wat je wenst op de piste in één stijlvolle want. En wij geven er een paar weg.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Dunya