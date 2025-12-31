BN’ers maken zich op voor een spetterend 2026

Tekst: Dunya Diercks

Ook bekend Nederland maakt zich op voor het nieuwe jaar. Op social media delen ze hun beste wensen, goede voornemens of kijken ze terug op een veelal veelbewogen 2025. Emma Heesters is één van die BN’ers met een veelbewogen jaar: ze overwon kanker en is weer helemaal gezond, maar op liefdesgebied was het een naar jaar, want haar relatie liep op de klippen. ‘Ik kijk al zo lang uit naar 2026, een blank canvas, een jaar dat ik voor mijn gevoel weer fris en gezond kan starten’, schrijft ze. Ze drukt haar volgers op het hart: ‘Wacht nooit op morgen om te vertellen hoeveel je van iemand houdt, hoe erg je iemand mist en om je dromen waar te maken’.

Dierenvriendin Marijke Helwegen deelt ook haar beste wensen en wenst iedereen alvast een geweldig oudejaarsavond, mét een kanttekening: ‘Ik wens iedereen een goed uiteinde vanavond met respect voor anderen en rekening houdend met de vele angstige huisdieren om ons heen.’

Patty Brard kijkt terug op een geweldig 2025, maar gaat het volgend jaar helemaal anders doen. Hoewel… ‘Op naar een heerlijk 2026, ik ga ’t iets rustiger aan doen maar dat zeg ik al jaren inderdaad…’

Beeld: Getty Images