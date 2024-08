Birgit Schuurman kondigt groot nieuws aan

Birgit Schuurman brengt volgende maand haar eerste officiële Nederlandstalige album uit. Het album, Struikelen, verschijnt op 20 september. Schuurman begint in september ook aan een gelijknamige theatertour.

“Ik zong natuurlijk al jarenlang Nederlandstalig in allerlei theatervoorstellingen, maar vond het nu tijd om ook m’n eigen liedjes in het Nederlands te schrijven en uit te brengen. Met eerlijke teksten die denk ik voor veel mensen herkenbaar zijn”, aldus Schuurman.

De 47-jarige zangeres en actrice bracht in 2001 haar debuutalbum Few Like Me uit. Opvolger Sticky Tales verscheen in 2005. Haar meest recente album, A Fool For Love, kwam uit in 2018.