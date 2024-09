Bijzonder record voor Roxy Dekker

Roxy Dekker is hard op weg om haar vierde nummer 1-hit op rij te scoren. Haar nieuwe single Industry Plant heeft net als haar voorgaande nummers een vliegende start gemaakt op Spotify. In een dag tijd werd het liedje bijna 460.000 keer beluisterd. Het is daarmee ruimschoots het meest gestreamde nummer van Nederland.

Ook de liedjes Sugardaddy, Huisfeestje (met Bankzitters) en Gaan We Weg? (met Ronnie Flex) belandden na de release meteen op de eerste plaats op Spotify en behaalden daarna ook een topnotering in de Single Top 100. Eerder scoorde de 19-jarige zangeres ook al hits met de nummers Anne-Fleur Vakantie en Satisfyer.

Dekker steekt in Industry Plant de draak met de vele onlinehaatreacties die ze krijgt.