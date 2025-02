B&B Vol Liefde-Denise verwelkomt eerste kind na zware bevalling

Tekst: Dunya Diercks

Denise ging in het tweede seizoen van RTL-hit B&B Vol Liefde op zoek naar de liefde, maar bleef alleen achter. Al snel ontmoette ze Andy, die in Spanje ook een eigen onderneming runt, en met hem was het wél raak. Samen verwelkomden ze hun eerste kindje.

Maar een gemakkelijke bevalling was het bepaald niet, schrijft de kersverse moeder bij een kiekje van dochtertje Chloé Anna. Maar liefst 27 uur strijd heeft Denise moeten leveren, “met momenten dat ik dacht dat ik het echt niet meer zou redden”. Een ruggenprik, die ze in eerste instantie uit angst afwees, “bleek uiteindelijk een redding”. Ze schrijft: “Wat een zegen dat deze optie bestaat.. Het was een van de beste beslissingen die ik heb genomen om door die zware uren heen te komen.”

Lees ook: B&B Vol Liefde-Denise verwacht eerste kind

Magisch

Denise’s volgende uitdaging is de borstvoeding van kleine Chloé Anna. Maar, schrijft ze monter: “elke dag brengt nieuwe lessen en uitdagingen, en ik ben zo dankbaar voor deze nieuwe reis.” En, sluit ze af, álle clichés zijn waar. “Alles is het waard als je je kindje voor het eerst in je armen houdt.” Moeders aan de top, wat Denise betreft. “Wat een respect heb ik gekregen voor alle moeders. Jullie zijn echte helden. Het is magisch.”

Beeld: Instagram@deniseanna.lov