Art Rooijakkers reageert op overstap naar Talpa: ‘Niet makkelijk’

Art Rooijakkers vindt het “niet makkelijk” om weg te gaan bij RTL. Dat schrijft de 48-jarige presentator in een bericht op Instagram, een dag nadat bekend was geworden dat hij overstapt naar Talpa Network. Rooijakkers gaat daar samen met Malou Petter vanaf januari het nieuwsprogramma Nieuws van de Dag presenteren. Dat programma wordt gemaakt door Talpa Network en De Telegraaf.

“Eerlijk is eerlijk, weggaan bij RTL is niet makkelijk”, aldus Rooijakkers. “De collega’s van RTL zelf, en ook van B&B Vol Liefde, Expeditie Robinson, Rooijakkers over de Vloer en mijn andere programma’s ga ik missen.” Rooijakkers schrijft dat hij “mooie kansen” heeft gekregen. “Waarvan sommige uitgroeiden tot een hit en andere tot een spoedcursus omgaan met teleurstellingen.”

Rooijakkers zegt uit te kijken naar “een nieuw hoofdstuk”. “Oh, en ook fijn: mijn hobby van kranten verslinden, kan ik nu élke dag wegzetten als: is nodig voor mijn werk”, besluit hij.

Bij Talpa Network krijgt Rooijakkers ook de ruimte om andere programma’s te maken.